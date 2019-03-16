شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ولينغتون : «الأنصاري» يغادر المستشفى غداً والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في ولينغتون ، أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن أصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله.



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