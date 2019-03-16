الأردن يؤكد مقتل 3 من مواطنيه بالهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت مقتل ثلاثة أردنيين في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 49 شخصاً وأدّى إلى إصابة العشرات.

وقال سفيان القضاة مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية في بيان إنّ “عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه”.

وأضاف أن “مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات قد غادر المملكة أمس (الجمعة) متوجهاً إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هنالك”.

Advertisements

وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت مساء الجمعة مقتل أردنيين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين، في الاعتداء الذي أثار حالة من الصدمة والاستياء حول العالم.

وأدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر موقع تويتر الجمعة “المذبحة البشعة”، مؤكدا بقوله “هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له”.

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفّذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش، السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدامي.