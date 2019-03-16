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الأمير الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية.. الاثنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يطل صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال آل سعود في حوار خاص عبر برنامج “في الصورة” في ليلة استثنائية على روتانا خليجية ليلة الاثنين المقبل.
وستكون كافة المواضيع التي تُعنى بالشأن السعودي مطروحة على طاولة المناقشة مع الأمير الوليد بن طلال الذي سيحاوره عبدالله المديفر في لقاء استثنائي منتظر على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي.
يذاع برنامج “في الصورة” يوم الاثنين الثامن عشر من مارس في تمام الساعة العاشرة مساءً على روتانا خليجية.
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