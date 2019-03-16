شكرا لقرائتكم صور.. انطلاق فعالية امشِ 30 في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-16 صور.. انطلاق فعالية امشِ 30 في نجران متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران برعاية وكيل إمارة منطقة نجران حمود بن سماح المجلاد ونائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم هميم انطلقت فعالية “امشِ 30” اليوم السبت. Advertisements تم ذلك بحضور أمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان وبحضور جمع كبير من منسوبي صحة منطقة نجران. انطلقت الفعالية بممشى مستشفى الولادة والأطفال بنجران وذلك لتعزيز ثقافة المجتمع عن أهمية المشي والرياضة.









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