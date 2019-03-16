السعودية | السعودية.. الأنصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة

شكرا لقرائتكم السعودية.. الأنصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت سفارة السعودية في نيوزيلندا بأن المواطن أصيل الأنصاري، الذي أصيب في الهجوم الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة، خضع لعملية جراحية، صباح السبت، وحالته مستقرة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى الأحد.

وأبانت السفارة أن موظفيها قاموا بزيارة الأنصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته.

وقال الأنصاري، الذي كان متواجداً في مسجد النور في منطقة كرايست تشريش لحظة وقوع الاعتداء، في حديث مع "العربية"، الجمعة، إن الهجوم وقع عندما تأهب المصلون للصلاة بعد خطبة الإمام، موضحاً أن الإرهابي استهدف أولاً من كان أمامه ثم أطلاق الرصاص على الإمام، وبعدها استهدف باقي المتواجدين في المسجد.

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كما ذكر أن الهجوم الإرهابي استغرق حوالي 10 دقائق، وقد اتصل بعض المتواجدين في المكان على الشرطة، لكنه لم يرَ أياً من أفراد الشرطة أو الإسعاف يأتون لنجدة الضحايا، مؤكداً وجود العديد من الجرحى، بينهم أطفال.

وأوضح الأنصاري أن الإرهابي أصابه في رجله عندما كان يهرب من المسجد، وقد احتمى الشاب في بيت قريب، وبعدها تم نقله للمستشفى.

كذلك أكد أن مسجد النور، حيث تواجد، هاجمه إرهابي واحد. أما المسجد الآخر، الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن مسجد النور، فهاجمه 3 إرهابيين.