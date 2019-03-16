السعودية اليوم / وزارة العدل تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8



الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل عن توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، والتقديم متاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوفر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).

وبينت أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).

وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر البوابة لإلكترونية .

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11:34ت م

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