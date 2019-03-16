

عمّان 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في حادثة إطلاق مسلّح النّار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 3 قتلى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن مدير إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية الأردنية السفير عاهد سويدات غادر الأردن أمس متوجهًا إلى نيوزلاندا ، للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحدث ، و لضمان تلقي المصابين الأردنيين الرعاية الصحية الكاملة ، ولمتابعة والتحقيقات هناك.

// انتهى //

11:32ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخارجية الأردنية تعلن مقتل 3 أردنيين في حادثة نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.