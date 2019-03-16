سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمسيرات السلمية المليونية في العاصمة الجزائر وباقي المحافظات احتجاجًا على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث اعتبروه "تمديد" لفترته الحالية.

وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان لعمامرة سيزور روسيا يوم الثلاثاء القادم للاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تطورات الوضع في الجزائر على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والإصلاح.

وسلطت الضوء على مقتل 49 مسلما في هجومين ارهابيين على المصلين بمسجدين بمدينة كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، مشيرة إلى إصابة رعية جزائري في تلك الهجمات.

وتطرقت إلى قصف الجيش الاسرائيلي، أمس، قطاع غزة بكثافة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع، مساء الخميس، تجاه تل أبيب، لافتة إلى ان الطيران الحربي والمروحيات الإسرائيلية نفذت مائة غارة على مواقع تابعة لحركة "حماس".

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11:18ت م

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