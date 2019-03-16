انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر حصيلة للضحايا العرب في مجزرة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 11:48 صباحاً - أعلنت دول عربية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من مواطنيها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل 49 شخصاً.

وبحسب مسح لـ"الخليج 365"، فإن القتلى العرب كالتالي: 4 مصريين، و3 أردنيين، وفلسطيني، وسعودي (يحمل جنسية بريطانية)، وسوري لاجئ، فضلاً عن عراقيين لم يُحدد عددهم.

وأعلنت مصر وفاة أحد مواطنيها متأثراً بجروح أصيب بها خلال هجوم المسجدين بنيوزيلندا، ما رفع عدد الضحايا المصريين إلى 4 قتلى ومجموع الضحايا العرب إلى أكثر من 10.

وقال طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزلندا، إنه تم إبلاغه من قبل السلطات النيوزيلندية بأن الضحايا المصريين وصل عددهم إلى 4 قتلى.

والقتلى هم: "منير سليمان (68 سنة)، وأحمد جمال الدين عبد الغني( 68 سنة)، وأشرف المرسي، وأشرف المصري".

من جانبه، أكد سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، مقتل وإصابة فلسطينيين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وقال عبد الهادي لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الجالية الفلسطينية أبلغته بـ"استشهاد مواطن فلسطيني على الأقل (لم يذكر اسمه)، وإصابة عدد آخر (لم يحدده) في الهجومين".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ارتفاع عدد قتلاها في الهجوم إلى ثلاثة، وإصابة 8 آخرين، مؤكدة أنها تتابع حالتهم الصحية والتحقيقات الجارية بهذا الشأن.

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ونشرت وسائل إعلام أردنية محلية صورة لمواطن يدعى "وسيم ضراغمة"، وقالت إنه أصيب بـ4 رصاصات وابنته بـ3 وحالتهما حرجة.

وأعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا مقتل أحد مواطنيها وإصابة آخر، مؤكدةً أنهما يعالجان حالياً في مستشفى كرايست تشيرش، وأنه تم تكليف موظفين لزيارة المصابين ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتهما.

وفي وقت لاحق، قال أحد أبناء الضحيتين لقناة "العربية" السعودية، إن والده "محسن الحربي" الذي أصيب بجراح خطرة قد فارق الحياة بعد ساعات من الهجوم.

وبعد ساعات من الهجوم الإرهابي، توفي اللاجئ خالد الحاج مصطفى، متأثراً بجراح أصيب بها على يد سفاح المسجدين، فضلاً عن إصابة نجليه.

وقال القيادي في تحالف "القرار" العراقي أثيل النجيفي، في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك، "يوجد عراقيون بين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا"، دون تحديد عددهم.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة قتل واحدة، بعد جريمة نفّذها أمس قتل فيها 51 مسلماً بمعاونة إرهابيَّيْن آخرَين في مسجدين بنيوزيلندا.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل، وهو واحد من بين 3 أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزيلندية إثر المجزرة التي هزت العالم.