شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار على معظم المناطق.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (السبت) أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.