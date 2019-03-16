شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس إيرلندا الرئيس مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهيغينز، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.