، السـفارة في #ويلنغتون : الانصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة ،

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كشفت سفارة المملكة في ولينغتون ان المواطن اصيل الانصاري خضع لعملية جراحية صباح اليوم وحالته مستقرة ويتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد وذلك عقب اصابته في الهجوم الارهابي على مسجدين امس في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا.
تفصيلا قالت السفارة : تود ســـفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ اصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين
السـفارة في #ويلنغتون : الانصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
كشفت سفارة المملكة في ولينغتون ان المواطن اصيل الانصاري خضع لعملية جراحية صباح اليوم وحالته مستقرة ويتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد وذلك عقب اصابته في الهجوم الارهابي على مسجدين امس في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا.
تفصيلا قالت السفارة : تود ســـفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ اصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
11:24 AM
احد مصابي الجريمة الارهابية في نيوزيلندا ويتوقع خروجه من المستشفى غداً
كشفت سفارة المملكة في ولينغتون ان المواطن اصيل الانصاري خضع لعملية جراحية صباح اليوم وحالته مستقرة ويتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد وذلك عقب اصابته في الهجوم الارهابي على مسجدين امس في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا.
تفصيلا قالت السفارة : تود ســـفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ اصيل الانصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته حيث خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن ومن المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين
، السـفارة في #ويلنغتون : الانصاري خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة ،
المصدر : الخليج 365
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