، عمرك فوق الـ30 عامًا.. احذر هذه الأطعمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبراء تغذية ينصحون بتغيير النظام الغذائي

يوصي الخبراء في مجال التغذية بأن يغير الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا، نظامهم الغذائي عن طريق تقليل استخدام بعض الأطعمة، وينصحون بالتخلّي عن السكر؛ لأنه سام للأنسجة الدهنية.

وقال خبير التغذية الدكتور ميخائيل غينزبورغ: إن "الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى التهاب مزمن في الأنسجة الدهنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى جميع الأمراض المرتبطة بالعمر؛ مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وتصلب الشرايين، ومرض السكري"، وفقًا لـ"فيتشيرنايا موسكفا".

وأضاف الخبير أن السكر يؤثر سلبًا على البشرة، فيجعلها غير ناعمة.

وبحسب ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك": يجب ألا يشمل النظام الغذائي الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المختلفة، مثل البطاطس المقلية والبطاطا المقرمشة وغيرهما.

وحذّر غينزبورغ من أن الدهون المتحوّلة تؤدي إلى تصلب الشرايين، وحتى أكثر مما يسمى الأحماض الدهنية المشبعة"، بالإضافة إلى ذلك شدد على الحاجة إلى استبدال زيوت عباد الشمس والذرة وفول الصويا بزيت الزيتون وبذور الكتان.

وأدرجت أيضًا اللحوم المصنعة (النقانق ولحم الخنزير المقدد والمرتديلا) ومنتجات الدقيق الأبيض في قائمة المنتجات الخطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا.