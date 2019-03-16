، "تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات ،

- 1/2
- 2/2
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالب تميم محمد الهلالي بالمركز الأول في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالبة ليان محمد عيد بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية، والطالبة لبنى عائض العمري بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالب صالح أحمد صالح بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة المتوسطة، والطالب تركي خالد عبدالله الأحمري بالمركز السابع، في أولمبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية.
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي.
"تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالب تميم محمد الهلالي بالمركز الأول في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالبة ليان محمد عيد بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية، والطالبة لبنى عائض العمري بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالب صالح أحمد صالح بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة المتوسطة، والطالب تركي خالد عبدالله الأحمري بالمركز السابع، في أولمبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية.
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
10:33 AM
"الجوني" هنأ الفائزين وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالب تميم محمد الهلالي بالمركز الأول في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالبة ليان محمد عيد بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية، والطالبة لبنى عائض العمري بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالب صالح أحمد صالح بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة المتوسطة، والطالب تركي خالد عبدالله الأحمري بالمركز السابع، في أولمبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية.
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي.
، "تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.