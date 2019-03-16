، "تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بالأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجوني" هنأ الفائزين وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب تميم محمد الهلالي بالمركز الأول في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالبة ليان محمد عيد بالمركز الثاني في أولمبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية، والطالبة لبنى عائض العمري بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة الابتدائية، والطالب صالح أحمد صالح بالمركز السابع في أولمبياد العلوم للمرحلة المتوسطة، والطالب تركي خالد عبدالله الأحمري بالمركز السابع، في أولمبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة بالإنابة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، وثمن جهود أسرهم ومدارسهم وإدارة النشاط الطلابي.