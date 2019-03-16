، بطل في مسجد "لينوود" .. طارد المجرم وأخذ سلاحه ومنع قتل 60 آخرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاهد عيان يروي: الشاب كان عادة يهتم بالمسجد .. صارعه وسيطر عليه

نشرت صحيفة نيوزيلندية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي نفّذه إرهابي أسترالي على مسجدَيْن في مدينة كرايست تشيرتش في أثناء صلاة الجمعة، وأدّى إلى مقتل 49 شخصاً، تكشف عن بطولة نادرة لـ "خادم المسجد".

وقال أحد الناجين من إطلاق النار داخل مسجد لينوود، إن صديقه خاطر بحياته للتصدّي للمهاجم المسلح، وصارعه من أجل السيطرة على سلاحه، وفق ما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد".

ونقلت الصحيفة عن أحد المصلين الناجين، ويُدعى سيد مظهر الدين؛ أن "الشاب الذي يهتم عادة بالمسجد.. تحين الفرصة للانقضاض على المسلح، بل تمكّن من انتزاع بندقيته".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، صباح السبت، أضاف مظهر الدين: "حاول البطل أن يطارد المسلح ويطلق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك.. ثم ركض وراءه، لكن كان هناك أشخاص ينتظرون الجاني في سيارة.. وهرب".

وقُتل 10 أشخاص على الأقل في مسجد لينوود، الذي كان يصلي فيه لحظة الهجوم نحو 70 شخصاً، في حين قتل الآخرون، وهم نحو 40 شخصاً، في مسجد النور في المدينة نفسها.

وهاجم الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت؛ المسجدَيْن بأسلحة رشاشة، وألقت الشرطة القبض عليه، ووجّهت إليه محكمة نيوزيلندية تهمة القتل، وسيمثل ثانية أمام المحكمة في 5 أبريل المقبل.

وقال مظهر الدين؛ إنه سمع أصوات طلقات نارية، مضيفاً أن "مطلق النار كان قريباً جداً. لقد كان الناس خائفين، وكان هناك صراخ، وحاولت أن أحمي نفسي".

وأوضح أنه شاهد المسلح وهو يدخل للمسجد، ويطلق النار على عدد من كِبار السن الذين كانوا يجلسون في آخره، مشيراً إلى أن المهاجم كان يرتدي سترة واقية، ويطلق النار بعنف.

وقال مظهر الدين؛ إن الأصدقاء المحيطين الذين كانوا بجواره في المسجد أُصيبوا إما في الصدر أو الرأس، موضحاً أن أحد أصدقائه تُوفي في مكان الحادث بعد نزيف استمر نحو نصف ساعة.

وشكّل الهجوم على المسجدَيْن في نيوزيلندا صدمة للمسلمين وغيرهم من المواطنين في هذا البلد، الذي لم يشهد حوادث كراهية مماثلة كتلك التي وقعت أمس الجمعة.