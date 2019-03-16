محمد بن مسعود - الدمام - حالة بدأت السادسة صباحًا وتستمر للسابعة مساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتي عسير ونجران من حالة استمرار للرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. ووفق الهيئة بدأت الحالة السادسة صباح اليوم السبت، وتستمر حتى السابعة مساء بكل من نجران وشرورة والأجزاء المجاورة، وتشمل في عسير: "بيشة وتثليث وما جاورها". "الأرصاد" تصدر تنبيهين لـ"عسير ونجران" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتي عسير ونجران من حالة استمرار للرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. ووفق الهيئة بدأت الحالة السادسة صباح اليوم السبت، وتستمر حتى السابعة مساء بكل من نجران وشرورة والأجزاء المجاورة، وتشمل في عسير: "بيشة وتثليث وما جاورها". Advertisements 16 مارس 2019 - 9 رجب 1440 10:32 AM حالة بدأت السادسة صباحًا وتستمر للسابعة مساء حالة بدأت السادسة صباحًا وتستمر للسابعة مساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتي عسير ونجران من حالة استمرار للرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. ووفق الهيئة بدأت الحالة السادسة صباح اليوم السبت، وتستمر حتى السابعة مساء بكل من نجران وشرورة والأجزاء المجاورة، وتشمل في عسير: "بيشة وتثليث وما جاورها". ، "الأرصاد" تصدر تنبيهين لـ"عسير ونجران" ،

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