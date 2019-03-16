، "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على وسط وشرق وشمال المملكة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على وسط وشرق وشمال المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-16
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
10:15 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على وسط وشرق وشمال المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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