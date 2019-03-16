شاهد: حرس الحدود بعسير ينقذ مواطناً من الغرق بأحد الشواطئ

تمكنت فرق تابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير أمس (الجمعة) من إنقاذ مواطن تعرّض للغرق بالقحمة، خلال محاولته السباحة على شاطئ النهود. وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بعسير الرائد خالد المطيري، أن فرقة البحث والإنقاذ في شاطئ النهود تعاملت سريعاً مع استغاثة المواطن ونجحت في إنقاذه ومن ثم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى البرك العام. ودعا المتمكنت فرق تابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير أمس (الجمعة) من إنقاذ مواطن تعرّض للغرق بالقحمة، خلال محاولته السباحة على شاطئ النهود.طيري المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند السباحة بعيداً عن الشاطئ والتقيد باللوحات الإرشادية وتعليمات النزهة.

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