شاهد: آخر مشاركات الأميرة الراحلة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل .. وهذا جانب من سيرتها العملية

نعى عدد كبير من الأمراء والأميرات ، إلى جانب العاملين في قطاع العمل الخيري في المملكة، مساء أمس الجمعة، الأميرة الشابة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والتي فارقت الحياة بشكل مفاجئ شكل صدمة لكل من يعرفها.

رائدة العمل الخيري

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بدعوات الرحمة والغفران للأميرة الراحلة التي تُوصف بـ“رائدة العمل الخيري“ في البلاد، فور إعلان الديوان الملكي وفاتها. وتُوفيت الأميرة البندري، وهي على رأس عملها كرئيسة تنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والتي شاركت من خلالها قبل أيام قليلة في المؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل، وهو آخر ظهور لها خلال فعالية عامة قبل أن تفارق الحياة. ويرتبط اسم الأميرة الراحلة، وظهورها الإعلامي بالعمل الخيري في المملكة، وتقدمت مؤسسات، وجمعيات، وأفراد عاملون في ذلك القطاع، قوائم المعزّين في وفاة الأميرة، والتي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.

حفيدة الملوك

ويصف مقربون من الأميرة البندري، والتي تشغل عدة مناصب فخرية في مؤسسات وجمعيات خيرية أخرى، أن الراحلة نشطة جدًا في العمل الخيري، إلى جانب تواضعها، وعلاقاتها الطيبة مع محيطها في العمل. والأميرة الراحلة هي حفيدة ثالث ملوك المملكة ، الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، كما أنها حفيدة رابع ملوك المملكة من طرف أمها الأميرة موضي بنت الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود.