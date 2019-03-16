شاهد: خادم الحرمين مغرداً عن هجوم نيوزيلندا..”مجزرة شنيعة وعمل إرهابي”

أكد خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي ، داعياً بالشفاء للمصابين وبالرحمة لشهداء الحادث الإرهابي .
وقال خادم الحرمين عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب. نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.” .
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