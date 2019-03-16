العساف: نتابع شؤون جميع المواطنين الموجودين في نيوزيلندا

قال وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف: إن وزارة الخارجية وفور وقوع الحادث الإرهابي الأليم في مدينة كرايست شيرش باشرت متابعتها الحادث بعمل مستمر ومتواصل من قِبل سفارة السعودية لدى نيوزيلندا؛ وذلك للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للمصابَيْن السعوديَّيْن.
وأضاف الوزير العساف بأن أحده المصابَيْن يتماثل للشفاء، وانتقل الآخر إلى رحمة الله مساء اليوم بتوقيت السعودية، مع متابعة شؤون جميع المواطنين الموجودين في نيوزيلندا لضمان أمنهم وسلامتهم، بالتعاون مع الجهات المختصة في نيوزيلندا. وأكد أن هذا يأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي البشع يتطلب من الجميع مواصلة الجهد لمحاربة خطاب الكراهية، ومواجهة كل أسباب العنف والإرهاب.
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