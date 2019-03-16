تفاصيل حفل عمرو دياب الثاني في السعودية

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن موعد إحياء حفله الغنائي الثاني في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في 22 مارس الجاري.

وتأتي مشاركة المطرب دياب، ضمن جدول حفلات ”موسم الشرقية“، التي تقيمها إدارة مهرجان موسم الشرقية الغنائي، ومن المنتظر أن يقدم النجوم عددًا كبيرًا من أغانيهم التي يعشقها الجمهور.

وأعلن الموقع الرسمي للمهرجان عن تواجد فرنش مونتانا، مغني الراب الأمريكي ذو الأصل المغربي، والمغني الأمريكي إيكون، مع عمرو دياب، في نفس اليوم.

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وتنوعت أسعار التذاكر، فجاءت أسعار الجالسين في الصفوف الأولى من المسرح 1995.00 ريال، أما الجالسين بالقرب من المسرح قليلًا فجاءت أسعار التذاكر 395.00 ريال.

فيما اختلفت أسعار حجز الحفل للواقفين، وهي: 695.00 ريال، و295.00 ريال، حسبما أعلن الموقع.

يُذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرًا ألبوم ”كل حياتي“، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، حسب إرم نيوز.