دعا الله أن يرحم الشهداء ويعجل بشفاء المصابين
دان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، قائلا، إن «المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين، عمل إرهابي».
وأكد خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي مسؤول عن مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب، داعيًا الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يدين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ويؤكد: مواجهة الكراهية مسؤولية الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.