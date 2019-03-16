خادم الحرمين يدين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ويؤكد: مواجهة الكراهية مسؤولية الجميع

دان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، قائلا، إن «المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين، عمل إرهابي».

وأكد خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي مسؤول عن مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب، داعيًا الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.