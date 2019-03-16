أمين عام جمعية أهل الحديث ببنجلاديش يشيد بدور المملكة في نشر رسالة الإسلام السمحة

أكد الأمين العام لجمعية أهل الحديث في جمهورية بنجلاديش، الشيخ محمد شهيد الله خان، على الدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ورعاية مصالحهم، منوهًا بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إيصال رسالة الإسلام السمحة والمعتدلة على منهج السلف الصالح ونشر الإسلام الصحيح الخالي من الغلو والتطرف والإرهاب من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمحلية .

وجاءت تصريحات شهيد الله خان، بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تُنظمه جمعية أهل الحديث في بنجلاديش بعنوان «منهج دعوة الأنبياء عليهم السلام على ضوء الكتاب والسنة»، ويشارك فيه علماء ورؤساء جامعات وجمعيات إسلامية وباحثون ودعاة من مختلف الدول الإسلامية.

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ونوَّه شهيد الله خان بالرعاية الكريمة والعناية الفائقة من لدُنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذي يقصدون الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مؤكدًا أنّ هذه الجهود مقدرة من جميع المسلمين بالعالم .

وأثنى خان على الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة والتي تأتي تحقيقًا لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، اللذين يؤكدان على وضوح واعتدال منهج المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، مثنيًا بهذا الصدد بدعم المملكة المتواصل للجمعيات الإسلامية بالخارج لما فيه خير للإسلام والمسلمين .

وقدم رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في بنجلاديش شكره وتقديره لوفد المملكة المشارك في المؤتمر برئاسة فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، والوفد المرافق له. مؤكدًا أن مشاركة المملكة سوف تعطي دعمًا معنويًا وحسيًا كبيرًا لنجاح أعمال المؤتمر، سائلًا الله التوفيق والسداد .