السعودية اليوم / الصين تدين الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا



بكين 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس

أدانت وزارة الخارجية الصينية، أمس، الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس بنيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن الصين تدين الحادث وتقدم التعازي في الضحايا وتعرب عن تعاطفها الشديد مع الأسر المكلومة والجرحى.

و أضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، و عضو مجلس الدولة و وزير الخارجية وانغ يي، أرسلوا على التوالي رسائل تعزية إلى نظرائهم في نيوزيلندا.

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