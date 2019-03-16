انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة سعودي وأردني ترفع قتلى مجزرة نيوزيلندا إلى 51 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 09:50 صباحاً - توفي أردني وسعودي متأثرَيْن بجراح أصيبا بها في هجوم نيوزيلندا، أمس الجمعة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 51 قتيلاً، بينهم عرب آخرون.

واليوم، صرّح مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، بأن "عدد الشهداء الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي ارتفع إلى ثلاثة بعد وفاة أحد المصابين".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل اثنين من مواطنيها في الهجوم وإصابة 5 آخرين، مؤكدة أنها تتابع حالتهم الصحية والتحقيقات الجارية بهذا الشأن.

ونشرت وسائل إعلام أردنية محلية صورة لمواطن يدعى وسيم ضراغمة، وقالت إنه أُصيب بـ4 رصاصات وابنته بـ3 وحالتهما حرجة.

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وأعلنت سفارة السعودية في ويلنغتون، في بيان لها أمس، وفاة المواطن محسن الحربي، متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية.

والحربي هو الشخص الذي تصدّرت صورته وسائل الإعلام العالمية رافعاً سبابته على سرير الإسعاف، وقد أثارت اهتماماً واسعاً في العالمين الحقيقي والافتراضي، قبل أن يتصدر المشهد بإعلان وفاته.

وصباح اليوم بدأت محاكمة الإرهابي، ووجّهت له محكمة "كرايست تشيرش" الجزئية تهمة قتل واحدة، بعد جريمة نفّذها أمس قتل فيها 51 مسلماً بمعاونة إرهابيَّيْن آخرَين في مسجدين بنيوزيلندا.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية يوم 5 أبريل المقبل، وهو واحد من بين 3 أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزيلندية إثر المجزرة التي هزت العالم.