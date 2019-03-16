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وزارة العدل تعلن عن 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ8
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل عن توفر 276 وظيفة شاغرة في منطقة الرياض، للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة.
وقالت الوزارة: إن الوظائف الشاغرة للرجال عددها 143 وظيفة تحت مسميات (باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني)، فيما يتوفر للنساء 133 وظيفة تحت مسميات (باحثة شرعية، باحثة عمليات موارد بشرية، باحثة قانونية، باحثة قضايا، مطورة برامج).
وبينت وزارة العدل، أن التقديم متاح من خلال موقعها على الإنترنت www.moj.gov.sa، بداية من يوم غد الأحد 10 رجب 1440 هـ وحتى الخميس 14 رجب 1440 هـ، وذلك على مدار الساعة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف مطلوب شغلها من خريجي وخريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة في الإعلان)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (للتخصصات المحددة في الإعلان).
وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
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