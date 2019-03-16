إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم شرقي القصيم

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم، وقع صباح اليوم، على طريق النبقية بالنفود، شرقي منطقة القصيم.

وصرح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي، مدير إدارة الإتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة 00:34 بتوقيت مكة المكرمة، تلقت غرف العمليات بلاغا بوقوع حادث سير بالنبقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

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وأضاف الجعثين أن 4 فرق إسعافية تحركت إلى موقع الحادث، من الهلال الأحمر، مع بقية الجهات الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى تواجد القائد الميداني بالموقع.

وجرى إسعاف حالة وحيدة، بموقع الحادث، فيما نقلت 6 حالات إلى مستشفيي الأسياح العام، وبريدة المركزي، 4 منهم إصابة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة.