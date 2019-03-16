- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم شرقي القصيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم، وقع صباح اليوم، على طريق النبقية بالنفود، شرقي منطقة القصيم.
وصرح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث الرسمي، مدير إدارة الإتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة 00:34 بتوقيت مكة المكرمة، تلقت غرف العمليات بلاغا بوقوع حادث سير بالنبقية، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.
وأضاف الجعثين أن 4 فرق إسعافية تحركت إلى موقع الحادث، من الهلال الأحمر، مع بقية الجهات الأخرى المشاركة، بالإضافة إلى تواجد القائد الميداني بالموقع.
وجرى إسعاف حالة وحيدة، بموقع الحادث، فيما نقلت 6 حالات إلى مستشفيي الأسياح العام، وبريدة المركزي، 4 منهم إصابة متوسطة، و2 إصابتهما طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم شرقي القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.