السعودية | ابن السعودي المتوفى بنيوزيلندا: والدي صاحب الصورة التي ظهرت أثناء إسعاف المصابين

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شكرا لقرائتكم ابن السعودي المتوفى بنيوزيلندا: والدي صاحب الصورة التي ظهرت أثناء إسعاف المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف السعودي، فراس المزيني، أن والده "محسن محمد علي المزيني الحربي" توفى الجمعة، وهو صاحب الصورة التي ظهرت أثناء إسعاف المصابين في حادث الهجوم على المسجدين وقت أداء صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وهو سعودي حاصل على الجنسية البريطانية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 25 عاماً، ويبلغ من العمر 61 عاماً، وهو رجل أعمال متزوج من سيدة أجنبية.
وأضاف: "كانت حالة والدي حرجة ورقد بالعناية المركزة، حتى توفي، وأيضاً زوجته من ضمن المصابين، ولا نعلم حتى اللحظة مدى إصابتها، حيث إن الشرطة تحيط بالمستشفى وممنوع الدخول أو الخروج منها"، موضحاً أن عمه وأبناء عمه موجودون هناك، وهو ينتظر تصريحاً من وزارة الداخلية للسفر لنيوزيلندا، حيث إن الفيزا تأخذ وقتاً طويلاً كي تصدر.
وذكر فراس، أن الخبر وصله عن طريق أبناء عمه، وبدوره تواصل مع والده وزوجته، إلا أنه لم يكن هناك أي تواصل، فتم التواصل مع جاره وهو الذي أكد لهم الخبر.
وعن الصورة المتداولة قال: "بعد علمنا بالحادث، تابعنا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، وشاهدنا الصورة وعرفنا أنه الوالد ووضعه حرج، والبعض يقول إنه ليس هو، بينما أنا متأكد أنها صورة الوالد، فهو متعافٍ من السرطان، الذي تسبب بتساقط شعره، لذا أنا متأكد أنها صورة والدي".
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