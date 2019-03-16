السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تطلق حملة "أمش 30"



عرعر 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

أطلقت صحة منطقة الحدود الشمالية اليوم, حملة "أمش 30" بمضمار المساعدية بعرعر .

وتأتي الفعالية تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة من خلال دعوة سكان مدينة عرعر للنزول إلى الممشى وممارسة

ويشارك في الحملة فرق صحية من صحة الشمالية وفرق تطوعية ، ويصاحب الحملة عدد من الفعاليات

// انتهى //

22:02ت م

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عرعر 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأطلقت صحة منطقة الحدود الشمالية اليوم, حملة "أمش 30" بمضمار المساعدية بعرعر .وتأتي الفعالية تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة.وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة من خلال دعوة سكان مدينة عرعر للنزول إلى الممشى وممارسة رياضة المشي,وتحفيزهم على اكتساب السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية ، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة والتي تُعد ضمن أهداف رؤية 2030 في المجال الصحي.ويشارك في الحملة فرق صحية من صحة الشمالية وفرق تطوعية ، ويصاحب الحملة عدد من الفعاليات الرياضية والصحية والتثقيفية والاجتماعية، تشمل استشارات صحية ونفسية ورياضية تحت إشراف فرق طبية.// انتهى //22:02ت م0182

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