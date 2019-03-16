السعودية اليوم / إصابة 15 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله



رام الله 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

أصيب 15 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اليوم.

وذكرت مصادر طبية ومحلية في رام الله أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب الشبان، مما أدى لإصابة 15 منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق حيث جرى تقديم العلاج الميداني لهم.

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21:17ت م

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