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بالصور.. انطلاق نزال الأبطال بالأحساء

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انطلقت فعالية بطولة "نزال الأبطال ‪FISE‬"، وبرنامج وستيلت ووك (المشي على الركائز)، أمس، ضمن فعاليات موسم الشرقية ٢٠١٩ التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، بحضور جماهيري فاق 15 ألف زائر، وذلك على قمة منتزه جبل الشعبة بالأحساء.

ويعد "نزال الأبطال"، إحدى الجولات العالمية التي تجمع أفضل المؤديين الرياضيين المحترفين عالمياً فــي بطولات ركــوب الدراجـات علـى الجبال والتزلج فـي الماء.

وتتضمن الفعالية التزلج بالعجلات، والدراجات الهوائية الاستعراضية، والدراجات الهوائية، ولوح التزلج، والباركور ، والتزلج على الماء.

كما واستخدم المشاركون في برنامج ستيلت ووك (المشي على الركائز) الأعمدة والركائز في عروضهم، والتجول بين الجماهير عبر تناغم أصوات الطبول والموسيقى.


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