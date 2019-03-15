الملك سلمان عبر تويتر : مجزرة نيوزلندا تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي.

وشدد الملك سلمان، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه المجزرة تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

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وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.

وقُتل حوالي 50 شخصًا بينهم سعودي يوم أمس الجمعة، وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزلندا.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.