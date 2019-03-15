2019-03-15

فيديو.. ابن الشهيد محسن المزيني : سيُدفن في البقيع وكان يعيش في نيوزلاندا منذ 25 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال فراس محسن المزيني، نجل السعودي الذي توفي اليوم الجمعة خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا: إن والده دخل المستشفى متأثرًا بجراحه جراء إطلاق النار، وأن الخبر بلغه صباحًا حتى وصل خبر وفاته بسبب إصابته بعد ذلك، موضحًا أنه تم التواصل مع السفارة لدى نيوزلندا وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حيث سيتم دفنه عند وصول جثمانه في البقيع.

وتابع في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنهم في انتظار الجثمان، وكان والده يعيش في نيوزلندا منذ 25 عامًا وله أعمال تجارية هناك، ولكنه كان يأتي إلى المملكة من فترة إلى أخرى، موضحًا أن المدينة التي كان يعش فيها والده كانت مسالمة وهادئة وبيئة خصبة لنشر الدعوة والإسلام، وسكانها يتعايشون في تسامح.

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وقُتل حوالي 49 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال ابن متابعات الخليج 365 السعودي محسن المزيني (رافع السبابة) في هجوم نيوزيلندا الإرهابي: إن والده كان في العناية المركزة جراء إصابته، وهو يمتهن التجارة منذ 25 عامًا في نيوزلندا.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.