2019-03-15

بعد هجوم نيوزلندا .. المملكة في الأمم المتحدة: حذرنا مرارًا من الخطابات العنصرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، خلال كلمة وفد السعودية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف: إن بلاده حذرت مرارًا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات.

وأضاف السفير المعلمي: قلقون من الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول.. ومن تساهل بعض الدول مع خطابات التطرف والكراهية.

وأشار إلى تصريح نواب برلمان في بعض الدول بخطابات الكراهية علانية.

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وأعلنت أسرة السعودي محسن المزيني الحربي في وقت سابق، وفاته في هجوم نيوزلندا الإرهابي، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 50 قتيلًا.

وقُتل حوالي 49 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.