شكرا لقرائتكم حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالقحمة ويحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-15 حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالقحمة ويحذر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أنقذ حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، مواطنًا من الغرق بالقحمة. وأهاب حرس الحدود بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.









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