الأسفلت والإنارة والمسلخ وسوق الخضار.. أبرز قرارات بلدي سراة عبيدة

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

عقد المجلس البلدي في محافظة سراة عبيدة جلسته الاعتيادية للشهر الجاري، بمقر المجلس في بلدية محافظة سراة عبيدة، برئاسة معيض بن زرعة، وبحضور أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة بمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ومنها، المرحلة الأولى للأسفلت وبداية العمل بهان وشدد المجلس على التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات النظامية حيال اعتماد المرحلة الثانية للأسفلت لتغطية الطرق في المحافظة والمراكز التابعة لها، كما تم مناقشة تنفيذ مشروعي الإنارة والعبارات الماسورية والإجراءات حيالها.

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وعرض رئيس البلدية محمد البشر مخططًا لمشروع سوق الخضار الجديد على المجلس البلدي، وقرر المجلس الموافقة على تنفيذه وفق أحدث المواصفات، ويراعى في ذلك الاستفادة من الطابع المعماري للمنطقة والمرافق الأخرى للسوق، علمًا أنه يوجد ثلاثة مواقع لسوق الخضار سيتم اختيار الأنسب منها كمقر للسوق حال الانتهاء من المخططات وفق المساحات المتوفرة في المحافظة.

وناقش المجلس مقر مسلخ البلدية الجديد، وقرر المجلس اعتماد الموقع الجديد للمسلخ، كما ناقش صيانة أسفلت الطرق، وقرر المجلس أن تقوم البلدية بصورة عاجلة بعمل الصيانة اللازمة للطرق وفق ما يتوفر في بند الصيانة.

وللاستماع لطلبات المواطنين استقبل المجلس عددًا من المواطنين خلال الجلسة واستمع إلى طلباتهم وكذلك الطلبات الورقية التي تصل للمجلس من خلال الحكومة الإلكترونية، واتخذ حيالها القرارات المناسبة وفق حالة كل طلب.