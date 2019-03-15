شكرا لقرائتكم امش 30 في شارع الفن بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، أكبر فعالية للمشي “امش 30″، في شارع الفن بأبها، والتي دشنها مساعد المدير العام الدكتور مشبب الأسمري، حيث شارك في الفعالية المئات من المواطنين والمقيمين رجالًا ونساءً.

كما صاحب الفعالية عيادات طبية متخصصة لمكافحة السمنة والتوعية عن الغذاء السليم ومكافحة التدخين، وعربة تغذية متنقلة، وأركان لقياس المؤشرات الحيوية والطول والوزن، ووزع المنظمون المئات من المنشورات الصحية التوعوية والجوائز المختلفة للأطفال والمشاركين.

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وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز آل شايع، أن إطلاق الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، جاء تزامنًا مع محافظات ومراكز منطقة عسير كأحد أهم خطط وزارة الصحة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وزرع أهمية رياضة المشي لدى الجميع.

وقدم آل شايع شكره للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الفعالية، مثمنًا دور رجال الأمن من شرطة المنطقة، وفي مقدمتهم مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي ومرور عسير والدوريات الأمنية، الذين كان لهم الأثر الكبير في إنجاح الفعالية.

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