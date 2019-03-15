شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للتسامح: هجوم نيوزيلندا أحد أبشع صور الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استنكر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، بشدة، الهجومين الإرهابيين البشعين اللذين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، ونتج عنهما مقتل 49 شخصاً وما يزيد على 20 جريحاً حتى الآن.

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وقال الجروان: «إن هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين مسالمين في دور عبادة، يُشكِّل أحد أبشع صور الإرهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على محاربته ونشر قيم للتسامح والعيش المشترك، تجنباً لمثل هذه المواقف الدامية التي يأسى لها الجميع».

وأكد الجروان أن المجلس أخذ على عاتقه العمل من أجل زرع التسامح والسلام حول العالم، داعياً إلى محاربة وعزل ومحاسبة المتطرفين.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: «إن العالم بأسره يُدين مثل هذه الأعمال الإجرامية المشينة، ويدعو للتسامح، ويعمل معنا من أجل بناء شراكات بهدف نشر التسامح والسلام».