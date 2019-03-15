شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف زائر وزائرة في ختام «تكامل 3» بـ«تقنية القريات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اختتمت الكلية التقنية في محافظة القريات فعاليات ملتقى «تكامل3» الذي نظمته الكلية على مدى خمسة أيام، بحضور تجاوز ٦ آلاف زائر وزائرة، تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالقريات المشرف العام على لجان الملتقى المهندس ياسر بن علي عسيري، أن الملتقى حقق أهدافه التي رسمها فريق العمل والذي تم عليه بناء وتشكيل لجان الملتقى وتكوين عضوياتها وإسناد مهام كل لجنة لأعضائها، مشيداً بروح التعاون بين جميع أعضاء اللجان العاملة في الملتقى.

وقال عسيري: «إنه أول ملتقى على مستوى منطقة الجوف يضم العديد من الفعاليات والأركان التوعوية والأمنية والثقافية، وأركان الرسم الرجالية والنسائية، ومعرض لمصوري الكلية ومصوري ومصورات القريات، وركن الأطفال وآخر للثقافة والفنون، والعديد من الفعاليات التي شهدها الملتقى، حيث بلغ عدد الزوار خلال الأيام الماضية أكثر من 6 آلاف زائر وزائرة من رجال وعوائل وأطفال، وطلاب وطالبات مدارس وجامعات».

وأوضح أن الملتقى يضم صالتان، أحدهما صالة التوعية التي تحتوي على الأركان التوعوية والأمنية والثقافية، وركن التقنيين المبدعين الذي يعتبر من أقسام الكلية، ويهدف لصيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمجان، حيث تم فيه صيانة ١٠ أجهزة.

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والصالة الأخرى هي صالة الموهبة والتوظيف، وتحتوي على معارض لمصوري الكلية ومصوري ومصورات القريات، والرسامين والرسامات، وأركان توظيف وموهبة وأسر منتجة حرفية.

كما احتوى الملتقى على العديد من الأنشطة في الساحة الخارجية، شملت الفحص المجاني للسيارات، وركن ترهيم السيارات، والعرض الحي للجمارك الذي استمر على مدى يومان من أيام الملتقى.

وأكد عسيري أن الملتقى شارك فيه أكثر من ٢٥ جهة بين حكومية وخاصة، وعرض المشاركين العديد من الفعاليات القيمة، واستفاد من الملتقى جميع الفئات العمرية من الجنسين، لاحتوائه على المسابقات الثقافية ومسابقات التصوير ودورات ومحاضرات تعريفية ومحاضرات توعوية ودورة التصوير.

الجدير بالذكر، أنه تم تدشين حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل «دماؤنا فداء أبطالنا 4»، والتي تهدف إلى تأصيل المشاركة الوطنية لدى المدربين والمتدربين وأبناء المجتمع من خلال الوقوف مع المرابطين بالحد الجنوبي، والتي أثمرت عن التبرع بـ٢٠ وحدة دم.

وأوضح المهندس ياسر عسيري، أنه أُقيمت خلال أيام الملتقى دورات «أتقن مهارة» النسائية، والتي استفاد منها أكثر من 89 سيدة، ودورات «أتقن مهارة» الرجالية التي استفاد منها أكثر من (٢٢٥) مستفيد.