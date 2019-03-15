شكرا لقرائتكم خبر عن «أمين اعتدال»: الاعتداء على المصلين اعتداء على البشرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) أدان أمين عام مركز «اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف الدكتور ناصر البقمي، بأشد العبارات، حادث نيوزيلندا الارهابي. وقال البقمي: «إن ‏الاعتداء بهذه الطريقة على المصلين المسالمين في مساجدهم هو اعتداء على البشرية وقيم التسامح والاعتدال». وأضاف: «يجب تسمية الأمور بمسمياتها، ووضع هذا الحادث الإرهابي المروع كدليل على أن الإرهاب ومكافحته مسؤولية عالمية على الجميع أن يقوم بدوره فيها».



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