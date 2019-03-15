شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: قلقون من تساهل دول مع خطابات التطرف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)
أكد سفير السعودية في الأمم المتحدة أن المملكة حذرت مرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات، معربة عن عميق القلق جراء التساهل لمن يدعمون خطابات الكراهية والتطرف.
وأضاف المملكة في كلمتها خلال حلقة النقاش حول تخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وأيدلوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومحاربتها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم، «قلقون من الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول».
ودعت المملكة إلى اعتماد خطابات متوازنة لدمج المسلمين مع بعض دول العالم. كما طالبت بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين حول العالم.
وأعربت عن قلقها تجاه بعض الخطابات العنصرية من بعض الدول، من بينها، كندا، أستراليا، فرنسا، بريطانيا، الدنمارك، السويد، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، نيوزلندا، النرويج، وأيسلندا.
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