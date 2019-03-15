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السفارة السعودية بنوزيلندا تنعي الشهيد الحربي وتفتح خطوط الطوارئ

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية هذا اليوم (السبت)، متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش بنوزيلندا.

من جهة أخرى أكدت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع ذوي المصاب وذوي المتوفي جراء الحادث الإرهابي الأليم وتفتح خطوط الطوارئ للرد والتواصل مع كافة المواطنين المتواجدين بنوزيلندا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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