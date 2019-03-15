شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بنوزيلندا تنعي الشهيد الحربي وتفتح خطوط الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية هذا اليوم (السبت)، متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش بنوزيلندا.

من جهة أخرى أكدت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع ذوي المصاب وذوي المتوفي جراء الحادث الإرهابي الأليم وتفتح خطوط الطوارئ للرد والتواصل مع كافة المواطنين المتواجدين بنوزيلندا