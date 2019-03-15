السعودية | السعودية: حذرنا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات

شكرا لقرائتكم السعودية: حذرنا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سفير السعودية في الأمم المتحدة خلال كلمة وفد المملكة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف بأن بلاده حذرت مرارا من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات.

وأضاف السفير السعودي " قلقون من الخطابات والسياسات العنصرية في بعض الدول.. ومن تساهل بعض الدول مع خطابات التطرف والكراهية".

وأشار إلى قيام نواب برلمان في بعض الدول يصرحون بخطابات الكراهية علانية.

وكانت أسرة السعودي محسن المزيني قد أكدت لـ"العربية" وفاته بهجوم نيوزيلندا الإرهابي، الجمعة.

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وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت السفارة في البيان الثاني على "تويتر": "تعرب السفارة عن أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش وتقدم خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت السفارة أنه "تم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في المستشفى ومساعدتهم نفسياً والاهتمام بحالتهم، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم".

وبذلك، يكون ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيلاً.