، مدير صحة الطائف يشيد بالتفاعل مع حملة المشي ويؤكد أهميته لتحسين اللياقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لو كان بجانب المستشفى مضمار لما دخل أكثر من ٥٠٪ من المرضى المستشفى

عبَّر مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح المؤنس، عن سعادته بتنفيذ حملة المشي بمشاركة زملائه في "صحة الطائف"، وأهالي الطائف.

وقال "المؤنس" لـ"الخليج 365": "سعدنا بهذه الحملة التي وجَّه بها وزير الصحة، وسعداء بهذا التفاعل من أهالي الطائف، ومشاركتهم في الحملة".

وأضاف: "رياضة المشي وسيلة لتحسين اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة. وكما يقول أحد الأطباء الكبار (لو كان بجانب المستشفى مضمار لما دخل أكثر من ٥٠٪ من المرضى المستشفى)".

وتمنى المؤنس للجميع الصحة والعافية، ودعا للاهتمام برياضة المشي، وتكرار مثل هذه الحملات.

وكان "المؤنس" قد أطلق عصر اليوم الجمعة فعالية المشي تزامنًا مع حملة تطلقها وزارة الصحة في مختلف المناطق تحت شعار #امشِ30.

وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي، وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي، وتأثيره الإيجابي على الصحة.

وتتضمن الفعالية أركانًا توعوية، ونقاطًا صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن وكتلة الجسم)، وذلك تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء وأخصائيي تغذية وتمارين رياضية.

وشارك في الحملة أكثر من ألفَيْ مشارك من الرجال والنساء والأطفال تحت إشراف وتنظيم إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بالطائف، بالتعاون مع مشاة الطائف من الرجال والنساء، وبمشاركة (إدارة الطوارئ، التغذية والأمن والسلامة بصحة الطائف)، وكل من مستشفى الملك فيصل، الصحة النفسية، قيا، الخرمة، ظلم، أم الدوم، ميسان.

وقطع المشاركون مسافة 3 كيلومترات، وُزعت خلالها أرقام سحوبات على 60 جائزة رياضية مقدمة من هيئة الرياضة.