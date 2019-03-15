، 8 سيدات بين 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي بالليث ،

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شاركت ثماني سيدات من محافظة الليث ضمن 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي التي أُقيمت في عصر اليوم بشارع التحلية، برعاية وزارة الصحة ممثلة في وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، وذلك تحت شعار "امشِ30".
وبلغ عدد المشاركين 120 مشاركًا، بينهم 8 سيدات. وانطلقت فعالية رياضة المشي لمدة نصف ساعة، لمسافة كيلومترَيْن تقريبًا في شارع التحلية بالليث.
وشارك قسما التمريض والتغذية من مستشفى الليث العام في الفعالية بـ 20 ممرضة، كانت مشاركتهن من خلال الأعمال التوعوية المتعلقة بالسكري والضغط والكشف الطبي، من خلال عيادة طبية متنقلة.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شارك اليوم في الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "الصحة" في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.
8 سيدات بين 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي بالليثعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-15
شاركت ثماني سيدات من محافظة الليث ضمن 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي التي أُقيمت في عصر اليوم بشارع التحلية، برعاية وزارة الصحة ممثلة في وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، وذلك تحت شعار "امشِ30".
وبلغ عدد المشاركين 120 مشاركًا، بينهم 8 سيدات. وانطلقت فعالية رياضة المشي لمدة نصف ساعة، لمسافة كيلومترَيْن تقريبًا في شارع التحلية بالليث.
وشارك قسما التمريض والتغذية من مستشفى الليث العام في الفعالية بـ 20 ممرضة، كانت مشاركتهن من خلال الأعمال التوعوية المتعلقة بالسكري والضغط والكشف الطبي، من خلال عيادة طبية متنقلة.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شارك اليوم في الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "الصحة" في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
11:17 PM
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
11:39 PM
عيادة متنقلة صاحبت النشاط من خلال 20 ممرضة
شاركت ثماني سيدات من محافظة الليث ضمن 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي التي أُقيمت في عصر اليوم بشارع التحلية، برعاية وزارة الصحة ممثلة في وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، وذلك تحت شعار "امشِ30".
وبلغ عدد المشاركين 120 مشاركًا، بينهم 8 سيدات. وانطلقت فعالية رياضة المشي لمدة نصف ساعة، لمسافة كيلومترَيْن تقريبًا في شارع التحلية بالليث.
وشارك قسما التمريض والتغذية من مستشفى الليث العام في الفعالية بـ 20 ممرضة، كانت مشاركتهن من خلال الأعمال التوعوية المتعلقة بالسكري والضغط والكشف الطبي، من خلال عيادة طبية متنقلة.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شارك اليوم في الحملة التوعوية للمشي التي أطلقتها "الصحة" في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.
، 8 سيدات بين 120 مشاركًا في فعالية رياضة المشي بالليث ،
المصدر : الخليج 365
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