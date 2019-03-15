محمد بن مسعود - الدمام - نعت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطن محسن الحربي بتغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "تنعى سفارة السعودية المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فَجْر هذا اليوم السبت 16 مارس 2019 بالتوقيت المحلي متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش". سفارة السعودية في ويلنغتون تنعى المواطن الحربي بدر العتيبي الخليج 365 2019-03-15 نعت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطن محسن الحربي بتغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "تنعى سفارة السعودية المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فَجْر هذا اليوم السبت 16 مارس 2019 بالتوقيت المحلي متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش". 15 مارس 2019 - 8 رجب 1440 Advertisements 11:16 PM نعت سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطن محسن الحربي بتغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "تنعى سفارة السعودية المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فَجْر هذا اليوم السبت 16 مارس 2019 بالتوقيت المحلي متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايس تشيرش". ، سفارة السعودية في ويلنغتون تنعى المواطن الحربي ،

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