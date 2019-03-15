، بلدية الحديثة تغلق 4 منشآت بعد رصد مخالفات متنوعة ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كثفت حملاتها التفتيشية المسائية استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء العمرة

ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" واستعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في الأيام القادمة عبر منفذ الحديثة ولضمان جودة وسلامة الغذاء والخدمات المقدمة لهم، كثّفت إدارة صحة البيئة في بلدية الحديثة جولاتها التفتيشية المسائية على المنشآت التجارية الواقعة داخل نطاقها بشكل عام والمنشآت المتوقع ازدحامها بالمسافرين على وجه الخصوص.

وتفصيلاً، قامت الحملة بإغلاق أربع منشآت لمخالفات متنوعة تتعلق بالصحة العامة بشكل مباشر، حيث تأتي هذه الحملات بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس بلدية الحديثة المهندس الظمني الرويلي الذي حثَّ المراقبين الصحيين على الاستمرار في هذه الحملات ووعدهم بتسهيل كافة المعوقات التي تعترضهم أثناء العمل.

وأكد مدير صحة البيئة هايل العنزي أن هذه الجولات الرقابية مستمرة وأن البلدية لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المتعلقة بأي نوع من المخالفات لما في ذلك مصلحة للجميع.