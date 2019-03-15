محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل اليوم السبت مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين مفصليين على مستوى رأس الترتيب وقاعه، ففي مدينة الرس يستضيف الحزم نظيره الاتحاد على ملعبه عند الساعة الرابعة مساءً، ويسعى الحزم في هذه المواجهة لرفع رصيده إلى 25 نقطة يرفع بها رصيده مما يرتقي به نسبياً عن صراع الهبوط فيما يسعى الاتحاد لتعطيل أحد منافسيه على الهبوط والظفر في ذات الوقت بنقاط المواجهة لرفع رصيده إلى 22 نقطة، وتصنف المواجهة على أنها مواجهة ست نقاط كون الفائز سيرفع رصيده ويعطل أحد أهم منافسيه على التشبث بأمل البقاء، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة صاحب الـ35 نقطة في عرقلة وصيف الترتيب "النصر" عندما يستضيفه في تمام 8:40م لمواصلة تخصصه هذا الموسم في تعطيل الأندية المنافسة على اللقب وذلك في مواجهة الدور الأول كما عاد الكرة الهلال الجولة الماضية عندما تمكن من خطف نقطة من ملعب المتصدر وبين جماهيره، فيما يسعى النصر لاستغلال تعثر منافسه المباشر على اللقب "الهلال "الجولة الماضية واستثمار تقلص الفارق إلى أربع نقاط بفوز يضمن له رفع رصيده النقطي 55 نقطة وبالتالي يدخل مواجهة الديربي بمعنويات مرتفعة لتقلص الفارق بينه وبين الهلال.

النصر يسعى لتضييق الخناق على الهلال.. وصراع الست نقاط يجمع الحزم بالاتحاد عبدالله الشهري الخليج 365 2019-03-15 تتواصل اليوم السبت مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين مفصليين على مستوى رأس الترتيب وقاعه، ففي مدينة الرس يستضيف الحزم نظيره الاتحاد على ملعبه عند الساعة الرابعة مساءً، ويسعى الحزم في هذه المواجهة لرفع رصيده إلى 25 نقطة يرفع بها رصيده مما يرتقي به نسبياً عن صراع الهبوط فيما يسعى الاتحاد لتعطيل أحد منافسيه على الهبوط والظفر في ذات الوقت بنقاط المواجهة لرفع رصيده إلى 22 نقطة، وتصنف المواجهة على أنها مواجهة ست نقاط كون الفائز سيرفع رصيده ويعطل أحد أهم منافسيه على التشبث بأمل البقاء، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة صاحب الـ35 نقطة في عرقلة وصيف الترتيب "النصر" عندما يستضيفه في تمام 8:40م لمواصلة تخصصه هذا الموسم في تعطيل الأندية المنافسة على اللقب وذلك في مواجهة الدور الأول كما عاد الكرة الهلال الجولة الماضية عندما تمكن من خطف نقطة من ملعب المتصدر وبين جماهيره، فيما يسعى النصر لاستغلال تعثر منافسه المباشر على اللقب "الهلال "الجولة الماضية واستثمار تقلص الفارق إلى أربع نقاط بفوز يضمن له رفع رصيده النقطي 55 نقطة وبالتالي يدخل مواجهة الديربي بمعنويات مرتفعة لتقلص الفارق بينه وبين الهلال. 15 مارس 2019 - 8 رجب 1440 Advertisements 11:36 PM تتواصل اليوم السبت مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين مفصليين على مستوى رأس الترتيب وقاعه، ففي مدينة الرس يستضيف الحزم نظيره الاتحاد على ملعبه عند الساعة الرابعة مساءً، ويسعى الحزم في هذه المواجهة لرفع رصيده إلى 25 نقطة يرفع بها رصيده مما يرتقي به نسبياً عن صراع الهبوط فيما يسعى الاتحاد لتعطيل أحد منافسيه على الهبوط والظفر في ذات الوقت بنقاط المواجهة لرفع رصيده إلى 22 نقطة، وتصنف المواجهة على أنها مواجهة ست نقاط كون الفائز سيرفع رصيده ويعطل أحد أهم منافسيه على التشبث بأمل البقاء، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة صاحب الـ35 نقطة في عرقلة وصيف الترتيب "النصر" عندما يستضيفه في تمام 8:40م لمواصلة تخصصه هذا الموسم في تعطيل الأندية المنافسة على اللقب وذلك في مواجهة الدور الأول كما عاد الكرة الهلال الجولة الماضية عندما تمكن من خطف نقطة من ملعب المتصدر وبين جماهيره، فيما يسعى النصر لاستغلال تعثر منافسه المباشر على اللقب "الهلال "الجولة الماضية واستثمار تقلص الفارق إلى أربع نقاط بفوز يضمن له رفع رصيده النقطي 55 نقطة وبالتالي يدخل مواجهة الديربي بمعنويات مرتفعة لتقلص الفارق بينه وبين الهلال.

، النصر يسعى لتضييق الخناق على الهلال.. وصراع الست نقاط يجمع الحزم بالاتحاد ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم