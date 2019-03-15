، مجلس الأمن يدين اعتداء نيوزيلندا الإرهابي ويصفه بـ"الشائن والجبان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف مسجدَيْن وأسفر عن مقتل 50 قتيلاً وإصابة 48 بينهم أطفال

دان مجلس الأمن الدولي هجوم نيوزيلندا "الشائن والجبان"، وقال إن أي عمل إرهابي هو عمل مجرم وغير مبرر، حسب "العربية".

وتفصيلاً، ارتفعت حصيلة الاعتداءَيْن الإرهابيَّيْن على مسجدَيْن في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية اليوم الجمعة إلى 50 قتيلاً على الأقل، ونحو 48 جريحًا، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا. مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.

وقال مفوض الشرطة في البلاد مايك بوش: "وُجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينيات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غدًا صباحًا".

يُذكر أن 41 ضحية من القتلى وقعوا في أحد المسجدَيْن، و8 آخرين بالمسجد الثاني.

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن الشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة)، لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة. مضيفة بأنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.

وقالت: "رفعنا مستوى الإنذار من متدنٍ إلى عالٍ، وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات". مؤكدة: "لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفِّذ أحد الهجومَيْن الإرهابيَّيْن على مسجدَيْن في نيوزيلندا متطرف يميني أسترالي. وقد عرَّف المنفِّذ نفسه باسم "برينتون تارانت"، وبث فيديو على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد.